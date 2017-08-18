Пьяный мужчина угнал Lincoln в Зеленограде и врезался в другую машину

Сотрудники полиции задержали жителя Подмосковья, который угнал автомобиль Lincoln в Зеленограде. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД по Зеленоградскому административному округу.

В полицию обратился житель района Крюково, который рассказал, что неизвестный пытается похитить автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома 14-го микрорайона Зеленограда. При попытке скрыться мужчина врезался в другую стоявшую рядом машину. После этого угонщик вышел из автомобиля и сбежал с места преступления.

Спустя некоторое время полицейские в ходе патрулирования окрестностей задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель Московской области, который при этом находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.