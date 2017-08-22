Пьяный мужчина упал под поезд на станции метро «Чертановская»

Пьяный пассажир выжил после падения под поезд на станции «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки. Об этом в среду, 23 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

«В 18:12 на станции метро „Чертановская“ мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, по собственной неосторожности упал под прибывающий поезд. Машинисту пришлось применить экстренное торможение. В 18:14 было снято напряжение с пути, в 18:20 мужчина был извлечен, а напряжение вновь подано», — отметил Мышляев.

По его словам, прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего ушибы и растяжение мягких тканей. При этом на работу станции и движение поездов на линии данный инцидент не повлиял, подчеркнул Мышляев.

Ранее в августе пассажир столичной подземки выжил после падения на рельсы на станции «Свиблово» Калужско-Рижской линии. Мужчину госпитализировали в одну из московских больниц для оказания медицинской помощи.