Пьяный моторист в Москве угнал теплоход и столкнулся с другим судном

Моторист судна в состоянии алкогольного опьянения угнал от причала Кленовый бульвар прогулочный теплоход «Егорий». После он столкнулся с другим судном. Об этом сообщается на сайте PortNews.

По информации портала, «Егорий» при подходе к борту стоящего у причала теплохода «Сильвер» совершил навал на его форштевень (балка, на которой закреплена наружная обшивка — ред.) кормовой частью. «В результате оба судна получили незначительные повреждения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, никто, кроме пьяного моториста, не пострадал. Мужчина госпитализирован с травмой носа.

PortNews пишет, что разлива нефтепродуктов на месте происшествия нет, препятствие судоходству отсутствует. Также отмечается, что судовладельцем «Егория» является «Речная судоходная компания», а «Сильвера» — компания «Игнитрон».

29 июня сообщалось, что пьяный 42-летний москвич угнал трактор с автобазы, расположенной на Огородном проезде на севере Москвы. На нем мужчина проехал несколько километров, после чего устроил ДТП, врезавшись в автомобиль такси.