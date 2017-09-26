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Пьяный полицейский устроил драку с водителем скорой на северо-востоке Москвы

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Пьяный сотрудник полиции устроил драку с водителем машины скорой помощи на северо-востоке Москвы. Момент нападения попал в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает в понедельник, 2 октября, телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на Белозерской улице 30 сентября. Трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьнения, среди которых был и следователь ОМВД по району Хорошево-Мневники, пробрались в машину скорой. Когда водитель попросил их освободить автомобиль, мужчины отказались и набросились на него с кулаками.

Как видно на кадрах появившейся в сети записи, водитель быстро отбегает от машины, но перед этим получает несколько ударов по лицу. Нападавшие также успели помять дверь автомобиля и разбросать принадлежащие водителю документы.

В результате пострадавший обратился в медицинское учреждение, а участвовавшего в драке полицейского доставили в участок для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее в сентябре полиция задержала мужчину, который угрожал убийством фельдшеру скорой помощи на юге столицы. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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