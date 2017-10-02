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Пьяный зеленоградский подросток обстрелял трактор

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В Зеленограде нетрезвый подросток обстрелял из пневматического пистолета трактор. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает АГН «Москва».

В полицию обратился водитель ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО», который сообщил, что неизвестный в парке на территории 16 микрорайона разбил стекло водительской двери на управляемом им тракторе МТЗ-82.

«Как выяснилось, преступление совершил 17-летний житель Зеленограда, воспитанник местного центра поддержки семьи и детства. Находясь в парке в состоянии алкогольного опьянения, он из пневматического пистолета выстрелил в трактор и разбил стекло водительской двери, причинив ущерб на сумму 823 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Также он отметил, что водитель не пострадал. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о хулиганстве и взяли с него обязательство о явке.

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