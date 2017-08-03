Работника кладбища придавило плитой в Новой Москве

Работника Щербинского кладбища в Новой Москве придавило могильной плитой. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили МОСЛЕНТЕ в Московском авиационном центре (МАЦ).

Об инциденте рассказали очевидцы произошедшего. На место сразу вылетел санитарный вертолет МАЦ, который эвакуировал пострадавшего в НИИ имени Склифосовского.

Еще один вертолет в пятницу днем вылетел на Авиамоторную улицу, где, по предварительным данным, на одном из складских помещении пострадал 17-летний юноша. Его госпитализировали в НИИ детской хирургии и травматологии.

Как уточнили в МАЦ, в настоящее время оба пациента находятся в больницах под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.