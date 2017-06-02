Ректора ГИТИСа госпитализировали с переломом позвоночника после ДТП в Москве

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) и театральный критик Григорий Заславский получил серьезные травмы в результате ДТП на севере столицы. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает Life.

Авария произошла 3 июня на пересечении 5-й улицы Ямского поля и улицы Правды в Беговом районе Москвы. Ford Mondeo, за рулем которого находился Заславский, врезался в Citroen. В результате ДТП мужчина был доставлен больницу с переломами грудных позвонков.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. По предварительным данным, виновником ДТП стал сам Заславский.