Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Ректора ГИТИСа госпитализировали с переломом позвоночника после ДТП в Москве

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) и театральный критик Григорий Заславский получил серьезные травмы в результате ДТП на севере столицы. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает Life.

Авария произошла 3 июня на пересечении 5-й улицы Ямского поля и улицы Правды в Беговом районе Москвы. Ford Mondeo, за рулем которого находился Заславский, врезался в Citroen. В результате ДТП мужчина был доставлен больницу с переломами грудных позвонков.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. По предварительным данным, виновником ДТП стал сам Заславский.

Читайте также
Самое читаемое
Иск Nike, бомба-сигнализация и снова хлеб натуралов
Самые странные, неоднозначные и смешные новости недели от МОСЛЕНТЫ
Cегодня
Две жизни доктора Гааза
Почему его имя давно стоило увековечить в Москве
Cегодня
Геймерская культура в СССР
Как появились и почему пропали советские игровые автоматы
3 июня
Ограничения движения в Москве на 3-4 июня
Перекрытия на столичных дорогах
3 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter