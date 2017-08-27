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С Mercedes Игоря Верника сняли госномер в центре Москвы

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В столице неизвестные сняли с автомобиля шоумена Игоря Верника табличку с госномером, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился сам артист. Он рассказал, что кто-то похитил номерной знак с его Mercedes, припаркованного на улице Большая Татарская. По факту случившегося полиция проводит проверку. Дальнейшая информация уточняется.

В середине августа сообщалось, что воры обокрали дом актера Альбера Мелик-Пашаева из сериала «Счастливы вместе». Злоумышленники забрали две овечьи шкуры, золотистый электронный скейтборд и рюкзак. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, пропажу вещей он обнаружил после того, как в его квартире в Щербинке побывали рабочие.

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