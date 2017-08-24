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Шесть шуб и драгоценности украли из частного дома в Новой Москве

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Неизвестный украл шесть шуб, драгоценности и валюту на 2 миллиона рублей из частного дома в Новой Москве. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Жертвой вора стал генеральный директор одной из московских фирм. Как удалось установить сотрудникам полиции, кража произошла в период с 6 по 24 августа. Неизвестный проник в дом потерпевшего, расположенный в микрорайоне Графская Усадьба в селе Михайловское, похитил оттуда вещи, украшения, а также 2 тысячи евро, 10 тысяч долларов, 15 тысяч чешских крон и 15 тысяч рублей, а затем скрылся.

Возбуждено уголовное дело о краже. Полиция ищет подозреваемого.

Ранее неизвестный похитил 4 миллиона рублей из квартиры безработной москвички на юго-востоке столицы. В квартиру вор проник, взломав замок входной двери.

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