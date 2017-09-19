Школьник в Ногинске надышался освежителем воздуха и умер

Возле одного из магазинов в подмосковном Ногинске обнаружено тело 10-летнего ребенка. Проводится доследственная проверка, сообщили в областном главке СК.

Следователи выяснили, что 24 сентября четверо школьников купили освежитель воздуха и вдыхали его пары за магазином. Во время этого у одного из мальчиков случился сердечный приступ. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать ребенка.

По данным Пятого канала, рядом с местом инцидента были найдены несколько разных баллончиков, в том числе из-под дихлофоса.