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Школьник в Ногинске надышался освежителем воздуха и умер

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Возле одного из магазинов в подмосковном Ногинске обнаружено тело 10-летнего ребенка. Проводится доследственная проверка, сообщили в областном главке СК.

Следователи выяснили, что 24 сентября четверо школьников купили освежитель воздуха и вдыхали его пары за магазином. Во время этого у одного из мальчиков случился сердечный приступ. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать ребенка.

По данным Пятого канала, рядом с местом инцидента были найдены несколько разных баллончиков, в том числе из-под дихлофоса.

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