Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

СК проверит видео с избиением московской школьницы группой подростков

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Столичные следователи проверят появившееся в соцсетях видео, на котором группа школьниц избивает сверстницу. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Как уточнил Life, сразу пять девушек накинулись на школьницу в одном из московских парков. Они наносили ей удары руками и ногами, в том числе и по лицу. За происходящим наблюдали и их знакомые, которые снимали сцену на камеру и давали рекомендации.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности причастных к избиению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также
Самое читаемое
Витрина детского счастья
Шестьдесят лет назад в Москве открылся знаменитый «Детский мир»
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 6 июня
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Hello, Moscow police
Как работает московский батальон Туристической полиции
Cегодня
Все оттенки «серого»
Как отличить полулегальный центр ремонта компьютерной и коммуникационной техники от «белого»
5 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter