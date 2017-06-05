СК проверит видео с избиением московской школьницы группой подростков

Столичные следователи проверят появившееся в соцсетях видео, на котором группа школьниц избивает сверстницу. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Как уточнил Life, сразу пять девушек накинулись на школьницу в одном из московских парков. Они наносили ей удары руками и ногами, в том числе и по лицу. За происходящим наблюдали и их знакомые, которые снимали сцену на камеру и давали рекомендации.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности причастных к избиению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.