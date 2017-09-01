Следователи начали поиски снимавшего голого ребенка на Ленинградке мужчины

Следователи ищут мужчину, который на Ленинградском проспекте заставил маленькую девочку раздеться и снимал ее на камеру. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

В полицию об инциденте сообщила женщина, которая стояла в пробке на дублере Ленинградки между станциями метро «Белорусская» и «Динамо» и могла наблюдать происходящее. Она запечатлела сцену на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как седой мужчина снимает на камеру девочку, которая сняла штаны и трусы.

Как отметила женщина, ребенок, которому на вид три-четыре года, был напуган и сопротивлялся.

В настоящее время по данному факту ведется доследственная проверка. Как отметила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова, сотрудникам ведомства дано поручение установить владельца авто.