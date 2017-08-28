СМИ сообщили о стрельбе из автомата на МКАД

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о том, что на МКАД на западе Москвы находившийся в одном из автомобилей неизвестный открыл стрельбу из автомата. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

«Вечером 29 августа поступило сообщение от очевидца, утверждающего, что неизвестный на автомобиле BMW открыл огонь из автоматического оружия. В настоящее время полиция проверяет эту информацию», — рассказали в ведомстве.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, BMW черного цвета, похожий автомобиль из описания очевидца, замечен на Мичуринском проспекте. В городе объявлен план «Перехват».