СМИ сообщили об убийстве совладельца океанариума в «Крокус-Сити»

Неизвестный расстрелял совладельца океанариума в «Крокус-Сити», московского бизнесмена Андрея Чернова, сообщает газета «Московский комсомолец».

Убийство было совершено в пятницу, 4 августа, в Суворовском парке на территории Филевского парка. Тело бизнесмена нашла местная жительница, гулявшая утром с собакой. Бизнесмен был одет в спортивную форму, предположительно преступление было совершено во время его пробежки.

По предварительным данным, убийца выпустил в Чернова пять пуль — четыре в грудь и один контрольный выстрел в голову. Следствие рассматривает версию заказного убийства, в рамках расследования уголовного дела в съемной квартире бизнесмена прошли обыски. Жена погибшего сообщила, что угроз ее супругу не поступало.

В управлении МВД по Москве агентству РИА Новости подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей. Источник в правоохранительных органах сообщил, что труп с огнестрельным ранением был найден на Рублевском шоссе.