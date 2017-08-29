СМИ узнали о наркотическом опьянении устроившего стрельбу Джабраилова

Бизнесмен, бывший сенатор Чечни Умар Джабраилов употреблял наркотики в тот вечер, когда устроил стрельбу в столичном отеле. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После задержания Джабраилова направили на освидетельствование алкогольного и наркотического опьянения. Тест на запрещенные психотропные вещества дал положительный результат.

Вечером 29 августа бизнесмен открыл стрельбу в своем номере в отеле Four Seasons на улице Охотный Ряд. По данным СМИ, причиной стало недовольство качеством обслуживания: заказанную еду ему в номер привез не официант, а уборщица.

Джабраилов сдался вызванным на место сотрудникам полиции без сопротивления, в ходе инцидента никто не пострадал. В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сейчас бизнесмен отпущен под подписку о невыезде.

Умар Джабраилов с 2004 по 2009 годы представлял Чечню в Совете Федерации, а также был заместителем главы комитета верхней палаты парламента по международным делам и членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Также известен как бывший владелец отеля «Рэдиссон Славянская», меценат, председатель попечительского совета Московского музея современного искусства.