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Сотрудники ГУПа устроили разборку со стрельбой в Строгино

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В Строгино произошел конфликт со стрельбой из травматического пистолета. Инцидент произошел возле паркинга на улице Маршала Прошлякова, сообщают «Новые известия».

Между собой поссорились трое пьяных граждан. Они затеяли потасовку, в ходе которой один из них достал травматику и несколько раз выстрелил в оппонента. Помимо этого, того ранили ножом.

Пострадавший госпитализирован, стрелявший объявлен в розыск, а третий участник конфликта задержан.

По данным источника издания, все трое являются сотрудниками столичного государственного унитарного предприятия «Дирекция гаражного строительства».

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