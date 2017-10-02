Сотрудники ГУПа устроили разборку со стрельбой в Строгино

В Строгино произошел конфликт со стрельбой из травматического пистолета. Инцидент произошел возле паркинга на улице Маршала Прошлякова, сообщают «Новые известия».

Между собой поссорились трое пьяных граждан. Они затеяли потасовку, в ходе которой один из них достал травматику и несколько раз выстрелил в оппонента. Помимо этого, того ранили ножом.

Пострадавший госпитализирован, стрелявший объявлен в розыск, а третий участник конфликта задержан.

По данным источника издания, все трое являются сотрудниками столичного государственного унитарного предприятия «Дирекция гаражного строительства».