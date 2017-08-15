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Спасавшаяся от побоев москвичка выпрыгнула из окна и сломала позвоночник

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Спасавшаяся от побоев девушка выпрыгнула из окна квартиры на востоке столицы и сломала позвоночник. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице 1-я Владимирская в районе Перово. Находясь в квартире жилого дома, потерпевшая, девушка 1997 года рождения, поссорилась со своим ровесником, который в ходе конфликта нанес ей телесные повреждения. «Не имея возможности покинуть квартиру, девушка выпрыгнула на улицу из окна», — пояснил собеседник агентства. При этом, на каком этаже находилась квартира, он не уточнил.

В результате девушка была госпитализирована в одну из московских больниц с переломами поясничного отдела позвоночника и седалищной кости. Обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы.

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