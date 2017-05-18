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Столичная полиция разыскивает кричавшего «Аллах Акбар» пассажира такси

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Сотрудники столичной полиции разыскивают пассажира такси, который перед поездкой крикнул «Аллах Акбар». Инцидент произошел днем в субботу, 20 мая, на Новослободской улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, полицейским уже удалось задержать таксиста, в машину которого сел мужчина. Поиски пассажира продолжаются. Согласно данным источника, этот человек — уроженец Свердловской области.

Ранее сообщалось, что на Новослободской улице мужчина крепкого телосложения, на вид кавказского происхождения, сел в такси с криком «Аллах Акбар». Для его поимки был введен план «Перехват», однако позже его отменили.

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