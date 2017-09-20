В конфликте со стрельбой в московском ресторане пострадал человек

В результате конфликта со стрельбой в одном из ресторанов столицы пострадал человек. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

Инцидент произошел в центре Москвы, в ресторане на Малой Сухаревской площади. В ходе завязавшейся потасовки один из участников применил травматический пистолет. После этого стрелявший и его знакомый скрылись на такси. Пострадал один мужчина.

Собеседник агентства уточнил, что указанный автомобиль был задержан, участников конфликта доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.