Москвич выжил после 11 ударов топором по голове

В Москве арестованы молодой человек и девушка, обвиняемые в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

22-летний студент по наставлению своей возлюбленной напал на ее бывшего ухажера на Коптевской улице. Он нанес ему 11 ударов топором по голове и забрал его мобильный телефон, после чего скрылся. Пострадавший выжил, его госпитализировали с многочисленными травмами.

Девушка в ходе допроса отказалась признавать вину, сославшись на стресс и непонимание происходящего. Известно, что она заранее купила предназначенный для нападения топор и намеревалась похитить телефон бывшего, чтобы стереть там интимную переписку и затем продать гаджет.