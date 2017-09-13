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Москвич выжил после 11 ударов топором по голове

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В Москве арестованы молодой человек и девушка, обвиняемые в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

22-летний студент по наставлению своей возлюбленной напал на ее бывшего ухажера на Коптевской улице. Он нанес ему 11 ударов топором по голове и забрал его мобильный телефон, после чего скрылся. Пострадавший выжил, его госпитализировали с многочисленными травмами.

Девушка в ходе допроса отказалась признавать вину, сославшись на стресс и непонимание происходящего. Известно, что она заранее купила предназначенный для нападения топор и намеревалась похитить телефон бывшего, чтобы стереть там интимную переписку и затем продать гаджет.

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