Студентку МИФИ изнасиловали в Москве и подвезли до общежития

Студентку магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ изнасиловали в Москве, после чего подвезли до общежития, где она проживала. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

25-летняя пострадавшая, которая приехала в Россию из Казахстана, обратилась в полицию.

«По словам заявительницы, неизвестный мужчина в неустановленном месте изнасиловал ее в салоне автомобиля, предположительно, марки Lada, после чего подвез ее до общежития МИФИ на улице Москворечье и уехал», — рассказал собеседник агентства.

Стражи порядка задержали 47-летнего подозреваемого. Мужчина, который приехал в Москву из Ставрополя, признался в содеянном. Он имеет судимости за угон, кражу, а также похищение документов. Возбуждено уголовное дело.