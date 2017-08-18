Суд арестовал главу крупнейшего производителя хлеба в Москве

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца главу группы компаний «Настюша» — крупнейшего в столице хлебопрозводителя Игоря Пинкевича по подозрению в мошенничестве в ходе строительства жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в самой компании.

«Компания брала огромные кредиты из-за взятых на себя социальных обязательств перед правительством Москвы по строительству жилого фонда. Но когда средства на строительство были найдены, ввод жилья в эксплуатацию был вновь отложен из-за затягивания чиновниками выдачи разрешительной документации», — добавил представитель компании.

По данным следствия, руководством компании-застройщика ЖК «Царицыно» были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по улице 6-я Радиальная. В результате обманутыми оказались более шести тысяч граждан, сообщил ТАСС источник.

Компания «Настюша» обеспечивает до 60 процентов рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит восемь хлебозаводов, на которых работает порядка 7 тысяч человек.