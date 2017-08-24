Сумку с документами украли из Porsche хоккеиста-любителя на севере Москвы

На севере столицы неизвестный украл сумку с документами из автомобиля Porsche Cayenne, принадлежащего хоккеисту-любителю Ивану Сахарову. Об этом в субботу, 26 августа, сообщается агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунино. Потерпевший обратился в полицию в ночь на пятницу, 25 августа. По его словам, вор разбил окно принадлежащей ему машины, забрал сумку и скрылся.

Иван Сахаров — нападающий хоккейного клуба «Юность-75» Российской товарищеской хоккейной лиги. В 2011-2013 годах он играл за клинский хоккейный клуб «Титан» в Высшей хоккейной лиге.