Убивший двух женщин житель Зеленограда сжег тела вместе со своей квартирой

Тела двух женщин с колото-резаными ранами были обнаружены после пожара в одной из квартир Зеленограда. В совершении преступления подозревается хозяин квартиры, сообщается на сайте столичного следственного управления Следственного комитета.

Мужчина выжил при пожаре и в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник, подозреваемый в убийстве облил бензином из канистры себя, квартиру и двух женщин и поджег зажигалкой. Кем приходились ему погибшие, не сообщается.

В пятницу, 23 июня, пара сожителей была задержана по подозрению в убийстве и расчленении двух женщин, которые пришли к ним в гости. По версии следствия, в гостях между женщинами произошел конфликт, и хозяин квартиры решил заступиться за свою подругу. Часть фрагментов тел убитых они сожгли, еще часть сложили в сумку и бросили в реку.

О совершенном преступлении стало известно после того, как сумку с останками нашли под Большим Краснохолмским мостом в центре Москвы.