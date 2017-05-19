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Таксист с кастетом избил забиравшего жену из роддома москвича

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Московский таксист избил пассажира, который забирал жену с сыном из роддома. Пострадавший госпитализирован, сообщает Life.

По данным портала, мужчина сделал замечание таксисту, по вине которого их машина чуть не попала в аварию. Водитель агрессивно отреагировал, остановился и начал избивать пассажира кастетом.

Затем таксист вытащил пострадавшего из салона и повалил его на землю, намереваясь продолжить избиение. В этот момент в драку вмешался прохожий. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Молодой отец сначала доставил семью домой и только потом обратился к врачам. У мужчины диагностировали перелом лицевой кости и открытую черепно-мозговую травму. В правоохранительных органах пока не прокомментировали эту информацию.

В середине апреля в Москве задержали трех таксистов—бойцов ММА, которые избивали и грабили своих клиентов. Они действовали на территории Юго-Восточного округа и Новой Москвы. В основном их добычей становились наличные, смартфоны и планшеты. Злоумышленники совершили минимум шесть подобных ограблений.

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