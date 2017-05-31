ТЦ «Авиапарк» эвакуировали из-за звонка о бомбе

Более 2,5 тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Авиапарк» на Ходынском поле после анонимного звонка о бомбе. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«Проводится проверка здания», — отметил собеседник агентства.

Более подробная информация уточняется.

Ранее в четверг из здания торгового центра «Конфетти» в Нагатинском районе Москвы из-за возгорания эвакуировали около 200 человек. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал.