ТЦ «Авиапарк» эвакуировали из-за звонка о бомбе

Более 2,5 тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Авиапарк» на Ходынском поле после анонимного звонка о бомбе. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
«Проводится проверка здания», — отметил собеседник агентства.
Более подробная информация уточняется.
Ранее в четверг из здания торгового центра «Конфетти» в Нагатинском районе Москвы из-за возгорания эвакуировали около 200 человек. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал.