Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

ТЦ «Авиапарк» эвакуировали из-за звонка о бомбе

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Более 2,5 тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Авиапарк» на Ходынском поле после анонимного звонка о бомбе. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«Проводится проверка здания», — отметил собеседник агентства.

Более подробная информация уточняется.

Ранее в четверг из здания торгового центра «Конфетти» в Нагатинском районе Москвы из-за возгорания эвакуировали около 200 человек. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал.

Читайте также
Самое читаемое
На все времена
В первый день лета в Москве начался Международный исторический фестиваль «Времена и эпохи».
Cегодня
Уйти в защиту
МОСЛЕНТА о том, какие детские спектакли посмотреть в столице в честь Дня защиты ребенка
Cегодня
Скажи мне «намасте»
Где найти Индию в столице
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 1 июня
Перекрытия на столичных дорогах
31 мая
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter