Тело архитектора с торчащим из глаза стержнем нашли в московской квартире

Тело архитектора из Белоруссии с торчащим из глаза стержнем нашли в квартире в московском районе Ясенево. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В квартире на Литовском бульваре, дом 18 на кухне обнаружено тело гражданина Белоруссии 1979 года рождения. Мужчина лежал на полу на животе, из глаза торчал металлический стержень», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, погибшего обнаружил его знакомый, также являющийся гражданином Белоруссии. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины. Проводится проверка.