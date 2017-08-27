Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Тело архитектора с торчащим из глаза стержнем нашли в московской квартире

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Тело архитектора из Белоруссии с торчащим из глаза стержнем нашли в квартире в московском районе Ясенево. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В квартире на Литовском бульваре, дом 18 на кухне обнаружено тело гражданина Белоруссии 1979 года рождения. Мужчина лежал на полу на животе, из глаза торчал металлический стержень», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, погибшего обнаружил его знакомый, также являющийся гражданином Белоруссии. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины. Проводится проверка.

Читайте также
Самое читаемое
Ограничения движения в Москве на 29 августа
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Суповой набор
В каких ресторанах Москвы искать «домашнее» первое блюдо
Cегодня
Бесконечное горение
Почему Москву снимают в Минске и как готовят художников кино
28 августа
Агенты угро
Где поесть таджикскую кухню в Москве
28 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter