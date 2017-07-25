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Пьяного уроженца Киргизии выловили из Терлецкого пруда на востоке Москвы

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Спасатели вытащили тонувшего пьяного мужчину из Терлецкого пруда на востоке Москвы. Об этом в среду, 26 июля, МОСЛЕНТЕ рассказали в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в среду около 16:20. Дежурный смены поисково-спасательной станции «Терлецкая» во время патрулирования заметил на поверхности пруда неуверенно плывущего мужчину, который начал уходить под воду. Спустя несколько минут его вытащили, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как уточнили в департаменте, обнаружили мужчину в 15 метрах от берега и в 150 метрах от спасательной станции.

Оказалось, что тонувший является гражданином Киргизии. Во время происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате мужчину передали сотрудникам полиции.

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