Пьяного уроженца Киргизии выловили из Терлецкого пруда на востоке Москвы

Спасатели вытащили тонувшего пьяного мужчину из Терлецкого пруда на востоке Москвы. Об этом в среду, 26 июля, МОСЛЕНТЕ рассказали в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в среду около 16:20. Дежурный смены поисково-спасательной станции «Терлецкая» во время патрулирования заметил на поверхности пруда неуверенно плывущего мужчину, который начал уходить под воду. Спустя несколько минут его вытащили, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как уточнили в департаменте, обнаружили мужчину в 15 метрах от берега и в 150 метрах от спасательной станции.

Оказалось, что тонувший является гражданином Киргизии. Во время происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате мужчину передали сотрудникам полиции.