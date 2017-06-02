Тонувшую беременную женщину спасли в Строгино

Спасатели вытащили тонувшую беременную женщину из Москвы-реки в районе Строгино на северо-западе столицы. Об этом в среду, 14 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС.

Инцидент произошел в среду около 06:40. Человека на поверхности воды заметили дежурные поисково-спасательной станции «Строгино», когда патрулировали акваторию Москвы-реки в районе Строгинского затона. На место происшествия быстро прибыли спасатели городской поисково-спасательной службы, которые и вытащили женщину из воды.

Как уточнили в управлении МЧС, обнаружили женщину в 10 метрах от берега и в полукилометре от спасательной станции. Источник агентства в экстренных службах пояснил, что она находится на седьмом месяце беременности.