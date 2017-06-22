Toyota Land Cruiser угнали в Москве во время тест-драйва

Двое неизвестных в Москве угнали автомобиль Toyota Land Cruiser прямо во время тест-драйва. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД.

Преступники пришли в салон в 1-м Нагатинском проезде на юге столицы вечером в пятницу, 23 июня. Там они рассказали, что хотят приобрести автомобиль и попросили устроить для них тест-драйв. Уже находясь в салоне машины, мужчины, угрожая сотруднику салона ножом и пистолетом, заставили его отвезти их в Подольск, где его высадили, а сами скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. В субботу, 24 июня, сотрудники полиции уже обнаружили угнанный автомобиль, продолжается поиск подозреваемых.