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У безработного москвича украли 20 миллионов рублей

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На востоке Москвы неизвестные избили безработного мужчину и похитили у него 20 миллионов рублей. Об этом АГН «Москва» рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.

«В дежурную часть обратился неработающий гражданин 1980 года рождения и сообщил, что по улице Главная Аллея, строение 11 неизвестные на неустановленном автомобиле серебристого цвета, совершив ДТП с принадлежащей ему иномаркой Hyundai Sonata и воспользовавшись незапертой дверью, проникли в салон автомобиля, нанесли пострадавшему несколько ударов неустановленным предметом, после чего открыто похитили телефон сотовой связи и пакет с деньгами в сумме 350 тысяч долларов, а затем скрылись. Материальный ущерб составил 20 миллионов 631 тысячу рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Пострадавший с ушибленной раной головы госпитализирован в медицинское учреждение.

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