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У безработных москвичей украли деньги и ценности на 16 миллионов рублей

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Вор обокрал квартиру семьи безработных москвичей в районе Измайлово на востоке столицы. Добычей преступника стали ювелирные изделия и наличные. Общая сумма ущерба составила 16,5 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам 29-летней потерпевшей, стоимость похищенных украшений составляет около миллиона рублей. Женщина также сообщила, что из квартиры пропало 220 тысяч евро, принадлежащих ее мужу.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск преступника и похищенного.

В июне сообщалось, что неизвестный украл из дома в Новой Москве часы, ювелирные украшения и деньги на общую сумму около 10 миллионов рублей.

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