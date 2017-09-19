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У москвича изъяли почти 50 килограммов марихуаны

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На северо-западе столицы арестован подозреваемый в сбыте марихуаны, у него изъято более 46 килограммов этого наркотика. Об этом сообщает агентство «Москва».

При личном досмотре у мужчины изъято около 20 килограммов вещества. Также в Рязанской области обнаружено место, где москвич выращивал и хранил марихуану. Там полицейские изъяли более 26 килограммов наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК России («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Ранее 26 сентября сообщалось, что полиция изъяла у чертановской пенсионерки более 400 граммов героина. Женщину арестовали, против нее возбуждено уголовное дело.

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