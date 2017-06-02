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Участница «Битвы экстрасенсов» погибла после падения из окна квартиры в Москве

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Участница седьмого сезона телепрограммы «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова погибла после падения из окна квартиры на востоке Москвы. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Участница шоу „Битва экстрасенсов“ Илона Новоселова найдена мертвой под окнами дома на шоссе Энтузиастов», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, предположительно, девушка хотела напугать своего молодого человека, однако не удержалась и упала с балкона шестого этажа.

Илона Новоселова стала известна в СМИ не только из-за участия в популярном шоу, но и благодаря тому, что попадала в криминальную хронику. Как отмечает «Московский комсомолец», в мае 2013 года Новоселову и ее жениха похитили. Преступники требовали выкуп в размере 7,5 миллиона рублей. Заложников освободили полицейские.

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