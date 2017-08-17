Участник «Квартета И» Демидов устроил в столичном регионе два ДТП за один день

Участник «Квартета И» актер Александр Демидов устроил в столичном регионе сразу два ДТП за один день. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает «МК».

Первая авария произошла около 10:00 во вторник, 15 августа, на Третьем транспортном кольце в районе съезда на Волгоградский проспект. Находившийся за рулем белого внедорожника Toyota Демидов на высокой скорости попытался обогнать двигавшийся впереди него автомобиль, однако не рассчитал расстояние и врезался в левый бок машины. После этого он, не останавливаясь, скрылся с места ДТП, а пострадавший водитель вызвал сотрудников ГИБДД. При этом все произошедшее зафиксировал видеорегистратор. Позднее запись появилась в сети.

Спустя час, около 11:00 актер устроил аварию на 96-м километре Новорязанского шоссе: он выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». В результате столкновения водитель и пассажир «Газели» были госпитализированы с различными травмами. Сам Демидов не пострадал, повреждения получила только его машина. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД составили на актера протокол по административной статье 12.24 («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего»).

Как удалось выяснить изданию, с начала 2017 года Демидову выписали уже около 70 штрафов — в основном за превышение скорости или выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта.