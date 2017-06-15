Украинский фитнес-инструктор получил 2,5 года тюрьмы за сбыт стероидов в Москве

Гражданин Украины Юрий Куцевол, работающий фитнес-инструктором в Москве, приговорен Дорогомиловским районным судом к двум с половиной годам колонии общего режима. Мужчина признан виновным в распространении сильнодействующих препаратов. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По данным следствия, Куцевол продавал стероиды своим клиентам, желавшим в кратчайшие сроки нарастить мышечную массу.

«4 апреля 2017 года в помещении тренажерного зала он продал клиенту два вида стероидов во флаконах с жидкостями, содержащими сильнодействующие вещества — тестостерон пропионат и болденон ундецилинат», — говорится в сообщении.

За это клиент перевел ему на карту 10,5 тысячи рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали инструктора в тот же день.