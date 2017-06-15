Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Украинский фитнес-инструктор получил 2,5 года тюрьмы за сбыт стероидов в Москве

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Гражданин Украины Юрий Куцевол, работающий фитнес-инструктором в Москве, приговорен Дорогомиловским районным судом к двум с половиной годам колонии общего режима. Мужчина признан виновным в распространении сильнодействующих препаратов. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По данным следствия, Куцевол продавал стероиды своим клиентам, желавшим в кратчайшие сроки нарастить мышечную массу.

«4 апреля 2017 года в помещении тренажерного зала он продал клиенту два вида стероидов во флаконах с жидкостями, содержащими сильнодействующие вещества — тестостерон пропионат и болденон ундецилинат», — говорится в сообщении.

За это клиент перевел ему на карту 10,5 тысячи рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали инструктора в тот же день.

Читайте также
Самое читаемое
Наука, искусство и ремесла
Чем заняться в Москве 17 и 18 июня
Cегодня
Мода пройдет, а станция останется
Победители конкурса на дизайн станции метро «Шереметьевская» — о пузатых пилонах и парящем павильоне
Cегодня
Явление мецената
Третьяковка открыла программу по пополнению коллекции искусства XX-XXI веков
15 июня
Контролируемое движение
Как транспортный комплекс Москвы подготовился к Кубку конфедераций
Cегодня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter