В 16 московских школах началась эвакуация из-за угроз взрывов

В Москве из-за анонимных звонков об угрозах взрывов эвакуируют 16 школ. Об этом в четверг, 14 сентября, «Ленте.ру» заявил источник в правоохранительных органах.

По его словам, все сообщения поступили примерно в 11 часов утра. Сейчас на улицы выведено около 7,5 тысячи школьников и более 500 педагогов. Источник пояснил, что в основном о заложенных бомбах сообщали детские голоса. И, скорее всего, новая волна телефонного терроризма связана с многочисленными публикациями на эту тему.

Он также отметил, что в связи со сложившейся обстановкой и несмотря на дождливую погоду принято решение вывести всех школьников на улицу, при этом учеников младших классов отпустили домой, а старшеклассники ждут окончания проверки.

Как рассказал «Ленте.ру» другой источник в правоохранительных органах, на самом деле сообщений о минировании школ поступило гораздо больше — около 40. Однако по действующей инструкции решение об эвакуации принимает руководство учебного заведения, и в остальных случаях директора школ отказались реагировать на сообщения о заложенных бомбах.

13 сентября стало известно, что по всем эпизодам телефонного терроризма в Москве возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». При этом ни одна из поступивших угроз не подтвердилась.

Ранее в тот же день в правоохранительные органы поступили 33 сообщения о заложенных взрывных устройствах. Неизвестные сообщали, что заминированы Курский, Киевский и Казанский вокзалы, аэропорт Шереметьево, 22 торгово-развлекательных центра, а также несколько вузов и Красная площадь.