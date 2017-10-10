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В аэропорту Домодедово таксист-нелегал наехал на полицейского

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В аэропорту Домодедово отказавшийся предоставить документы таксист-нелегал наехал на полицейского и протащил его несколько метров на капоте. Об этом со ссылкой на управление на транспорте МВД по ЦФО сообщает РИА Новости.

Полицейский пытался проверить документы у мужчины, предлагающего взять такси у авиагавани, однако тот сел в машину и заблокировал дверь.

«Старшина полиции встал перед автомашиной, тем самым заблокировал ее движение. Водитель начал движение и совершил наезд на сотрудника, протащив его несколько метров на капоте. После этого второй неизвестный попытался помешать полицейскому задержать нарушителя. В результате оба злоумышленника на своих автомашинах с места происшествия скрылись», — сообщили агентству.

Мужчин разыскивают, их машины уже найдены.

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