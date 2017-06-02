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В центре Москвы ранили мужчину

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Мужчина получил ранение в результате стрельбы на Пресненском Валу в Москве вечером 3 июня, правоохранительные органы ищут двух предполагаемых участников конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

«Произошел конфликт между гражданами, в результате чего один из них получил ранение, предположительно, от травматического пистолета», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, двое подозреваемых скрылись. «В настоящее время объявлен план Перехват», — сообщил представитель правоохранительных органов.

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