В центре Москвы ранили мужчину

Мужчина получил ранение в результате стрельбы на Пресненском Валу в Москве вечером 3 июня, правоохранительные органы ищут двух предполагаемых участников конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

«Произошел конфликт между гражданами, в результате чего один из них получил ранение, предположительно, от травматического пистолета», — рассказал собеседник агентства.