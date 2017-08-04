В драке с поножовщиной в Зеленограде погиб один человек

Один человек погиб и двое получили ножевые ранения в результате драки в Зеленограде. Сотрудники Росгвардии задержали четырех участников конфликта, у которых изъяли четыре ножа, электрошокер и предмет, похожий на пистолет. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что подозреваемые попытались скрыться. «Разыскиваемый автомобиль был обнаружен недалеко от места происшествия. В нем находились четверо граждан в возрасте от 27 до 32 лет», — рассказали в пресс-службе.

Для дальнейшего разбирательства всех задержанных доставили в территориальный отдел полиции. Двоих пострадавших передали для оказания медицинской помощи бригаде скорой помощи.