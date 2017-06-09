В московском метро погиб зацепер

Мужчина погиб на станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена при попытке проехать, зацепившись за зеркало заднего вида на последнем вагоне поезда. Об этом агентству «Москва» сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 1:20 8 июня машинист электропоезда в десяти метрах от въезда в тоннель обнаружил тело неизвестного мужчины. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене были просмотрены камеры видеонаблюдения, установленные на станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии и установили, что в 1:16 неизвестный мужчина спустился на платформу станции и спрыгнул на жесткий путь. Он, предположительно, зацепился за зеркало заднего вида последнего вагона, чтобы прокатиться до следующей станции, но ввиду не зависящих от него обстоятельств поезд протащил мужчину по всей платформе, после чего он сорвался и получил тяжелую черепно-мозговую травму», — сообщил Мышляев.

Он добавил, что мужчина скончался на месте до приезда медиков.