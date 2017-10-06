В Москве 16-летнего студента задержали за секс на улице

Сотрудники полиции задержали на северо-востоке Москвы девушку и молодого человека, которые занялись сексом на улице. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Об инциденте в правоохранительные органы заявила женщина, которая стала свидетелем происходящего. Она рассказала, что между жилых домов насилуют девушку. Та, по словам очевидицы, кричала.

Прибывшие на место полицейские задержали 16-летнего студента и 25-летнюю девушку. Выяснилось, что в интимную близость они вступили по обоюдному согласию. При этом молодая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В итоге задержанных доставили в отделение полиции.

Ранее в октябре в Савеловском районе столицы задержали двух мужчин 24 и 44 лет, которые занялись сексом на лавочке возле дома. Один из россиян оказался женат.