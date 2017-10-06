Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

В Москве 16-летнего студента задержали за секс на улице

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Сотрудники полиции задержали на северо-востоке Москвы девушку и молодого человека, которые занялись сексом на улице. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Об инциденте в правоохранительные органы заявила женщина, которая стала свидетелем происходящего. Она рассказала, что между жилых домов насилуют девушку. Та, по словам очевидицы, кричала.

Прибывшие на место полицейские задержали 16-летнего студента и 25-летнюю девушку. Выяснилось, что в интимную близость они вступили по обоюдному согласию. При этом молодая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В итоге задержанных доставили в отделение полиции.

Ранее в октябре в Савеловском районе столицы задержали двух мужчин 24 и 44 лет, которые занялись сексом на лавочке возле дома. Один из россиян оказался женат.

Читайте также
Самое читаемое
Цыганское счастье
Не щадя живота своего: МОСЛЕНТА узнала секреты цыганской кухни
Cегодня
Поговорили по-мужски
Пять молодых актеров, имеющих все шансы стать звездами
8 октября
«Вырезанное время»
Как советская власть лишила современных москвичей личной жизни
6 октября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter