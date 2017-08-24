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В Москве из банковской ячейки экс-депутата Забайкалья украли 50 тысяч евро

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Около 50 тысяч евро и почти 15 тысяч долларов украли в столице из банковской ячейки бывшего депутата Законодательного собрания Забайкальского края. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Деньги 68-летний потерпевший, который также является бывшим гендиректором «Приаргунского производственного горно-химического объединения», хранил в «Московском индустриальном банке» в Марксистском переулке. В полицию с заявлением о краже он обратился вечером в пятницу, 25 августа. При этом мужчина уточнил, что дубликат ключа от ячейки есть у его жены, которая в настоящее время находится на лечении в Германии.

По словам собеседника агентства, прийти в банк с проверкой сотрудникам полиции пока не удалось, так как на выходных учреждение не работает.

В мае хакеры похитили 17 миллионов рублей со счетов строительной организации «СК Трейд» в «Московском кредитном банке».

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