Склад с 40 тысячами «серых» сим-карт ликвидировали в Москве

Сотрудники Роскомнадзора и силовых структур изъяли в Москве более 40 тысяч «серых» сим-карт операторов связи «Билайн», «Мегафон» и Tele2. Об этом в среду, 21 июня, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки установлен факт незаконной продажи сим-карт операторов сотовой связи „Вымпелком“, „Мегафон“, „Т2 Мобайл“ и „Сим Телеком“ иностранным гражданином», — отмечается в сообщении. Как стало известно, склад с готовыми для продажи сим-картами располагался в одной из столичных квартир. При этом ни документов, ни разрешений от операторов на заключение договоров у продавца не имелось.

В общей сложности сотрудники МВД изъяли 42,2 тысячи сим-карт.

В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении по статье «Заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи».