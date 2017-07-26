Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

В Москве объявилась новая жертва маньяка-лизуна

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Еще одна жертва маньяка-лизуна объявилась в Москве. Ей оказалась 20-летняя девушка, сообщает Life.

Пострадавшая рассказала в полиции, что на нее напали 17 июля у станции метро «Крылатское», как и на предыдущую жертву. Злоумышленник схватил ее и стал облизывать лицо, но после того, как девушка закричала, остановился.

В МВД выясняют, причастен ли к этому нападению уже задержанный гражданин Узбекистана Ойбежон Тураев или на западе Москвы орудует несколько извращенцев.

Впервые о нападении извращенца на девушку стало известно 20 июля. В полицию обратилась 28-летняя тренер по фитнесу, которая встретила маньяка рано утром 16 июля возле метро «Крылатское». Мужчина облизал ей лицо и ягодицы. Тогда же в МВД заявили, что в соседних районах на западе Москвы также зафиксированы подобные происшествия.

В тот же день предполагаемый маньяк был задержан, им оказался 31-летний уроженец Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту насильственных действий сексуального характера. Сам подозреваемый отрицает причастность к нападению и утверждает, что он девственник.

Читайте также
Самое читаемое
Италия, День спорта и пикник
Чем заняться в Москве 29 и 30 июля
Cегодня
Чито-грито
Где и как в Москве снимали знаменитый фильм «Мимино»
Cегодня
Бег и препятствия
Как «с нуля» приступить к пробежкам и не навредить своему телу
26 июля
Советское 5D
Как на стадионе «Динамо» восстанавливают барельефы Меркурова
26 июля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter