В Москве объявилась новая жертва маньяка-лизуна

Еще одна жертва маньяка-лизуна объявилась в Москве. Ей оказалась 20-летняя девушка, сообщает Life.

Пострадавшая рассказала в полиции, что на нее напали 17 июля у станции метро «Крылатское», как и на предыдущую жертву. Злоумышленник схватил ее и стал облизывать лицо, но после того, как девушка закричала, остановился.

В МВД выясняют, причастен ли к этому нападению уже задержанный гражданин Узбекистана Ойбежон Тураев или на западе Москвы орудует несколько извращенцев.

Впервые о нападении извращенца на девушку стало известно 20 июля. В полицию обратилась 28-летняя тренер по фитнесу, которая встретила маньяка рано утром 16 июля возле метро «Крылатское». Мужчина облизал ей лицо и ягодицы. Тогда же в МВД заявили, что в соседних районах на западе Москвы также зафиксированы подобные происшествия.

В тот же день предполагаемый маньяк был задержан, им оказался 31-летний уроженец Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту насильственных действий сексуального характера. Сам подозреваемый отрицает причастность к нападению и утверждает, что он девственник.