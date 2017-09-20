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В Москве студент с ножом набросился на работника Сбербанка

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Студент Московского авиационного института (МАИ) напал с ножом на сотрудника столичного отделения Сбербанка. Об этом РИА Новости сообщил представитель Сбербанка.

«В пятницу во второй половине дня во время получения банковских карт студентами Московского авиационного института один из них попытался получить карту в обход очереди и вступил в словесную перепалку с сотрудником Сбербанка. Во время перепалки студент нанес ножевое ранение сотруднику банка», — рассказал он. Как отмечается, работник попытался вывести студента из кабинета и в этот момент получил несколько ударов ножом.

Прибывшая по вызову бригада врачей оказала работнику банка медицинскую помощь. «По факту инцидента пострадавший написал заявление в полицию. Студент, напавший на сотрудника банка, задержан прибывшим на место происшествия нарядом полиции», — добавил он.

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