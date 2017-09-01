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Сумку с 10 тысячами долларов украли у туриста из Индонезии в Москве

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Сумку с 10 тысячами долларов и паспортом украли у 57-летнего туриста из Индонезии в российской столице. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает Агентство городских новостей «Москва».

В полицию о произошедшем заявила гид, сопровождавшая группу туристов. Она рассказала, что сумку с деньгами и документами у иностранца украли в кафе в Дегтярном переулке.

«Гид вместе с потерпевшим и остальной туристической группой покинула место происшествия до прибытия полицейских, чтобы успеть на экскурсию по Москве-реке», — добавил собеседник агентства.

Сейчас полиция проводит проверку.

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