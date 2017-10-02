В Москве за день эвакуировали около 84 тысяч человек

Пострадавшими от действий телефонных террористов в Москве за пятницу, 6 октября, оказались около 84 тысяч человек. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в экстренных службах столицы.

Уточняется, что за сутки полиция проверила 85 объектов после сообщений о минировании, всего звонки прошли по 130 объектам. В частности, в столице были эвакуированы Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы, торговые центры «Охотный ряд», «Атриум» и МЕГА «Белая дача».

Волна ложных сообщений о минировании различных объектов в России началась в сентябре. Звонки фиксировали в Москве, Салехарде, Саратове, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге и других городах. Информация об угрозах не подтверждалась. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным преступлением.