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В Москве за вечер эвакуировали восемь гостиниц и десять торговых центров

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В Москве за вечер воскресенья, 24 сентября, эвакуировали восемь гостиниц и девять торговых центров. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В течение нескольких часов телефонные террористы заявили о минировании гостиниц «Измайловская», «Минима», «Авита», «Аквамарин», «Азимут», «Золотой колос», «Афиша» и «Космос».

Также около 13,5 тысяч посетителей вывели из столичных торговых центров «Принц Плаза», «Мега-Химки», «Метрополис», «Хорошо», «Капитолий» , «Щука», «Океания» и «Домодедово». Кроме того, корреспондент Мосленты заявил об эвакуации торгового центра «Мега-Теплый Стан».

Источник агентства утверждает, что число «заминированных» в российских городах объектов за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек.

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