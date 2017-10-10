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В Москве задержали «заминировавшего» больницу мужчину

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Московская полиция задержала злоумышленника, сообщившего по телефону о якобы заложенном взрывном устройстве в больнице имени В.М. Буянова. Об этом в субботу, 21 октября, ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по столице.

«В настоящее время мужчина задержан, предположительно, он находится в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали агентству.

Ранее в этот же день в больницу поступило сообщение об угрозе взрыва в лечебном корпусе на 12-м этаже. Место происшествия обследовали сотрудники правоохранительных органов и кинологи, взрывных устройств обнаружено не было.

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