В Москве задержали «заминировавшего» больницу мужчину

Московская полиция задержала злоумышленника, сообщившего по телефону о якобы заложенном взрывном устройстве в больнице имени В.М. Буянова. Об этом в субботу, 21 октября, ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по столице.

«В настоящее время мужчина задержан, предположительно, он находится в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали агентству.

Ранее в этот же день в больницу поступило сообщение об угрозе взрыва в лечебном корпусе на 12-м этаже. Место происшествия обследовали сотрудники правоохранительных органов и кинологи, взрывных устройств обнаружено не было.